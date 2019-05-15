NEVÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ‘Materyal Tasarımı Sergisi' açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, ‘Üreten Nesiller' temalı ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sergisi' açtı.

NEVÜ Eğitim Fakültesi E Blok Kat:1'de düzenlenen serginin açılışına; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Abdulkadir Uzunöz ve Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Temel Eğitim Bölümü Başkanı ve Sınıf Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysun Erginer, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sema Öngören, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Akademik Danışmanlığını Doç. Dr. Vedat Aktepe'nin yaptığı serginin açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Uzunöz, birbirinden ilginç ve bir o kadarda başarılı konu anlatım materyallerini hazırlayan öğrencileri tebrik etti. Uzunöz “Siz değerli öğrencilerimizin hazırlamış olduğu sergiyi açılış öncesi gezdiğimde eğitim ve bilim adına çok değerli ve başarılı tasarımların olduğunu gördüm. Bu güzel çalışmalardan dolayı öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Burada almış olduğunuz eğitim ile birlikte sahip olduğunuz bilgi ve becerilerinizi bu ve benzeri çalışmalarla ortaya koymanız sizlerin geleceğinin birer başarılı öğretmeni ve bilim insanı olacağınızın da birer göstergesidir. Sizden temennimiz şudur ki, belirlediğiniz hedefler doğrultusunda geleceğe umutla bakarak çok çalışmanız. Bu vesileyle siz değerli öğrencilerimizi bu güzel çalışmalarınızdan dolayı bir kez daha tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uzunöz'ün konuşmalarının ardından açılışı gerçekleştirilen Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin konu anlatımlarını materyallerle destekleyerek hazırladıkları özgün ve ilginç tasarımların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin tasarımlarını destekleyici konu anlatımları ile bilgilendirdikleri sergi, 16 Mayıs 2019 tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak. Sergide öğrencilerin; ‘Çıkarma Ağacı', ‘Bölmeye Başlıyorum', ‘Teknolojik Aletler', ‘Manav Reyonu', ‘Türkiye Sınır Komşuları Yapboz Haritası', ‘Maddenin Halleri', ‘Taşıtlar', ‘Acil Durum Numaraları', ‘Geometrik Cisimlerin Yüz, Köşe ve Ayrıt Kavramlarını Öğrenin', ‘Evinin Yolunu Tarif Eder', ‘Besin İçerikleri', ‘Mevsimler', ‘Zıt Anlamlı Kelimeler Panosu ve Tombalası', ‘Elektrikli Araç ve Gereçler', ‘Dünyanın Yapısı ve Şekli Çarkıfeleği', ‘Çarpma İşlemi', ‘Duyu Organları', ‘Sözcüklerin Yapısı', ‘Eş Anlamlı Kelimeler', ‘Uzamsal İlişkiler (Elifin Düşleri Uzaydayız)', ‘Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama Makinesi)' ‘Saatleri Öğreniyorum', ‘Canlıların Yaşam Alanı', ‘İngilizce Saatleri Öğreniyorum' ve ‘Meslek-Hayalimizdeki Meslek' ,'Canlı ve Cansız Varlıklar ', 'Ana Yönler' , 'Ingilizce Hayvanları Öğreniyorum ', ' Ingilizce Meslekleri Öğreniyorum' gibi tasarımları yer alıyor.