NEVÜ, Sivas Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'nda

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), ikincisi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından koordine edilen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'na katıldı.

NEVÜ, üyesi olduğu Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla 25 Temmuz - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında Amasya, Erzincan, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta düzenleyeceği ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları' çerçevesinde Sivas'ta üniversite adayı gençlerle buluştu.

NEVÜ Tanıtım ve Tercih Standına Yoğun İlgi

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi Bahçesi'nde düzenlenen tanıtım ve tercih fuarının açılışı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Sivas İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, protokol üyeleri ve katılımcılar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış sonunda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin de katıldığı fuar alanını ziyaret eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Sivas İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım ve protokol üyeleri, stant görevlilerinden bilgi aldı.

Alanında uzman personel ile fuarda yerini alan NEVÜ tanıtım standına üniversite adayı gençler ve alileri yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden üniversite adayı gençler ve ailelerine Nevşehir merkez yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste; 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 19 Araştırma Merkezi, 57 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye'nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, sosyal tesisleri ve barınma olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.