NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü öğrenci alıyor

NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitüsü, lisansüstü programlarına 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için alacağı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yanı sıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri kabul edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurularını 24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden çevirim içi olarak yaparken, uluslararası öğrenciler ise başvurularını https://intstudent.nevsehir.edu.tr adresinden gerçekleştirecekler. Başvuru sonuçları 02 Şubat 2022 tarihinde NEVÜ-SBE web sitesi (https://sbe.nevsehir.edu.tr) üzerinden duyurulacak.,

Başvuru takvimi ve kontenjanlara https://sbe.nevsehir.edu.tr/tr/31527adresinden ulaşabilirsiniz.