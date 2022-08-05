NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora öğrencileri alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 469'u tezli yüksek lisans programlarına, 469'u tezsiz yüksek lisans programlarına ve 87'si de doktora programlarına olmak üzere toplam bin 25 öğrenci alacak.

NEVÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü 2022- 2023 Eğitim-Öğretim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için; Arkeoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 13, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 24, Coğrafya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 13, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 10, Dış Ticaret Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programına (ikinci öğretim) 55, Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programına (ikinci öğretim) 51, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 24 ve tezsiz yüksek lisans programına (ikinci öğretim) 31, Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 19 ve tezsiz yüksek lisans programına 42, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi tezli yüksek lisans programına 9, İktisat Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 23, doktora programına 10 ve tezsiz yüksek lisans programına (ikinci öğretim) 51, İşletme Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 19, doktora programına 10 ve tezsiz yüksek lisans programına (ikinci öğretim) 51, Üretim Yönetimi ve Pazarla Bilim Dalı Doktora programına 7, Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans programına 16, doktora programına 7, Kamu Politikası ve İşletmeciliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 15 ve tezsiz yüksek lisans programına (ikinci öğretim) 31, Kültürel Minas ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 14, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 12 ve tezsiz yüksek lisans programına 55, Sanat Tarihi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 14, Sosyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 11, Tarih Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 25, doktora programına 15 ve tezsiz yüksek lisans programına (ikinci öğretim) 51, Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi tezli yüksek lisans programına 24, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 36, doktora programına 16 ve Arapça tezli yüksek lisans programına 17, Türkçe ve Sosyal Bilgileri Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 9, doktora programına 6 ve Yabancılara Türkçe Eğitimi tezli yüksek lisans programına 14, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 30, doktora programına 16 ve tezsiz yüksek lisans programına (ikinci öğretim) 51, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 16, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Anabil Dalı tezli yüksek lisans programına 19, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 17, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 16 öğrenci alacak.

Sosyal Bilimleri Enstitüsü ilanında belirtilen tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programları için öğrenciler başvurularını http://aday.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak 08-19 Ağustos 2022 tarihlerinde, yabancı uyruklu öğrenciler ise başvurularını https://intstudent.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden 08-19 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak yapacaklar.