NEVÜ Spor Bilimleri'nde özel yetenek sınavı seçmeleri başladı

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alacak olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nün özel yetenek sınavı seçmeleri başladı.

NEVÜ Spor Merkezinde bugün başlayan özel yetenek sınavı sonuçlarına göre; milli sporcu kontenjanıyla 4 olimpik, 2 olimpik olmayan, diğer adaylarda 15 kadın, 15 erkek, 5 yabancı uyruklu, engelli adaylarda ise 2'ü bayan 2'si erkek olmak üzere toplam 45 öğrenci 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında NEVÜ'lü olacak. Özel Yetenek Sınavı yerleştirme puanları ise 5 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

Ayrıca yapılan NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü özel yetenek sınavında değerlendirmelerin şeffaflığı için adayların parkur performansları an ve an kamera ile kayıt altına alınırken, sınava girecek aday öğrenciler ve aileleri NEVÜ kurumsal Youtube sayfası https://www.youtube.com/watch?v=fUv_MEy7tJs adresi üzerinden ve @nevukurumsal Facebook, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden sınavı takip edebilirler.