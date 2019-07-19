NEVÜ tanıtım günleri etkinliği düzenliyor

Tanıtım günleri kapsamında Kayseri ve Yozgat'ta tanıtım stantları açılarak üniversite adayı öğrenciler NEVÜ'ye davet edildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, NEVÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, NEVÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, NEVÜ Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Nevşehir Turizm İl Müdürlüğü destekleriyle ‘NEVÜ Tanıtım Günleri' düzenleniyor.

İlk Tanıtım Günleri Kayseri ve Yozgat'ta Yapıldı

‘NEVÜ Tanıtım Günleri' kapsamında yola çıkan NEVÜ tanıtım otobüsü Kayseri ve Yozgat'ta öğrenci ve vatandaşlarla buluştu.

Kayseri ve Yozgat şehir merkezlerinde hem Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin, hem de şehrin tanıtımının ekip halinde yapıldığı etkinliğe, başta üniversite adayı öğrenciler olmak üzere, veli ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Tercih Yapacak Üniversite Adaylarına NEVÜ Daveti

Kayseri ve Yozgat şehir merkezlerine kurulan standa gelen öğrencilere ve velilere NEVÜ'nün bölümleri, giriş taban puanları, kampüs ve yurt olanakları, sosyal ve kültürel imkânları hakkında detaylı bilgi verildi. Özellikle 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için üniversite tercihinde bulunacak olan öğrencilerin, NEVÜ'nün Kayseri ile Yozgat'a yakın olması ve gidiş geliş kolaylığına vurgu yapılarak, istekli olan öğrenciler aileleriyle birlikte NEVÜ'ye davet edildi.

Ziyaretçilere ayrıca bölge turizmine katkıda bulunmak adına Kapadokya'nın kültürel ve coğrafi özellikleri hakkında bilgiler verildi.

Nevşehirli Gençlerle Buluşulacak

“NEVÜ Tanıtım Günleri Etkinliği” kapsamında gelecek hafta Nevşehir şehir merkezinde stantlar kurulacak. Kurularak stantlarda görev personel, başta üniversite tercihinde bulunacak gençler olmak üzere Nevşehirlilerle buluşacak.

Alanında Uzman Personel Görev Başında

Tanıtım günleri kapsamında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üye. Emine Zehra Turan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Emrah Obut ve personel Oğuz Özmen, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Yusuf Aksu ve Nevşehir Turizm İl Müdürlüğü personeli Emrah Demirci görev yapıyor.