NEVÜ tasarım atölyesi İstanbul'da

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezen Aksöz, Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşe Canbolat, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Melih Karakurt ve Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yasin Temel ile birlikte İstanbul Gülhane'de bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyetine sunum yaptı.

NEVÜ “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” Sunumu Yaptı

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve beraberindeki heyet; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eşi Dr. Ursula Elisabeth Sezgin, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın yanı sıra üst düzey yöneticilerin ve davetlilerin de bulunduğu toplantıda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumda bulundu. Özellikle NEVÜ Tasarım Atölyesinin İslam alimlerinin icatlarının prototipine yönelik yürüttüğü çalışmalar büyük taktir topladı.

NEVÜ Atölye Çalışmaları Tanıtıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından ortaöğretim öğrencileri için hazırlanan İslam alimlerinin eserlerinin maketleri, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde sergilendi. Sergiyi gezen İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan başta olmak üzere katılımcılara Rektör Bağlı ve beraberindeki heyet eşlik ederek, sergide yer alan eserler hakkında bilgi verildi.

“Fuat Sezgin İslam Bilim Eserleri Atölye Çalışması Protokolü” imzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Fuat Sezgin İslam Bilim Eserleri Atölye Çalışması Protokolü” imzaladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz arasında imzalanan protokol kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İslam alimleri tarafından icat edilen birçok eserin prototip maketlerinin üretimini sağlayarak atölye çalışmasını yaptıracak eğiticilere de eğitim verecek.

Rektör Bağlı: İslam Bilim Tarihine Işık Tutacak Önemli Çalışmalar Yürütüyoruz

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan etmesi ile birlikte birçok etkinliğe imza atan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin bu kapsamda faaliyete geçirdiği NEVÜ Tasarım Atölyesi ile İslam Bilim tarihe ışık tutacak önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan etmesi ile birlikte Üniversitemizin de paydaşı olduğu ve ev sahipliği de yaptığı panel, sempozyum, konferans ve atölye çalışmaları gerçekleştirdik.

Bunlar arasında özellikle üniversitemiz bünyesinde oluşturduğumuz “Tasarım Atölyesi” tarafından yapılan İslam alimlerinin ortaya koyduğu eserlerin prototiplerinin yer aldığı sergimiz büyük ilgi gördü. Bu eserlerin teminine yönelik ayrıca başta üniversiteler olmak üzere birçok kesimden de bizlere talepler gelmeye başladı ve bu talepler doğrultusunda üretimlerini yaparak teslimini gerçekleştiriyoruz.

Şu an üretimini yaptığımız maketler, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde yapılacak atölye çalışmalarında kullanılacak. Bilim tarihine ilgi duyan ve müzedeki atölye çalışmalarına katılacak ziyaretçiler bunları yakında görme imkânı bulacaklar. Müzede böylesine önemli çalışmalara, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak katkıda bulunmak hem Üniversitemiz hem de şehrimiz adına gurur verici bir durum. Çalışmalarımızın bu aşamaya gelmesini sağlayan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.