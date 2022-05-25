NEVÜ Tiyatro Kulübü “Ormanda” Adlı Tiyatro Oyununu Karaburna Köyü'nde Sahneledi

NEVÜ Tiyatro Kulübü “Ormanda” adlı tiyatro dyununu Karaburna Köyü'nde sahneledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Tiyatro Kulübü 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılında hazırlandıkları “Ormanda” adlı çocuk tiyatrosunu, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü'nde sahneledi.

Karaburna Dayanışma Derneği ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Tiyatro Kulübü işbirliği ile organize edilen, Hakan Yozcu'nun yazdığı ve yönetmenliğini Turizm Rehberliği Bölüm öğrencisi Rananur Kuran, yardımcı yönetmenliğini Müzik Bölümü öğrencisi Talha Hennep'in yaptığı “Ormanda” adlı çocuk tiyatrosu, Tiyatro Kulübü Başkanı Matematik Bölümü öğrencisi Nursenem Köroğlu liderliğinde Karaburna İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda sahnelendi.

Yaklaşık iki yüz öğrencinin izleme imkanı bulduğu tiyatro gösteriminin önemine değinen Tiyatro Kulübü Akademik Danışmanı Arş. Gör. Yücel Özdemir, üniversitelerin bulundukları kentin sosyal, sanatsal ve kültürel yaşamını canlandırarak bireylerin mekansal dönüşümlerine katkı sunmak gibi sorumluluklara sahip olduğunu, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında tiyatro gösterilerinin devam edeceğini söyledi. Karaburna Dayanışma Derneği yönetimi, öğrenci ve veliler ise NEVÜ Tiyatro Kulübü ile birlikte üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.