NEVÜ, TOEFL IBT sınav merkezi olma yolunda

Dr. Mazhar Bağlı, ETS Global Akademik İlişkiler Koordinatörü Zeynep Kaptan ve NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi ile bir araya geldi.

ETS Global Akademik İlişkiler Koordinatörü Zeynep Kaptan'ın Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaretlerinde kendilerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bengü Aksu Ataç, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Merve Bulut Yücelen ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Hatice Özgan eşlik etti.

ETS Global Akademik İlişkiler Koordinatörü Zeynep Kaptan ve Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi, Rektör Bağlı'ya NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu içerisinde TOEFL IBT Sınav Merkezi kurulum sürecinde ve bundan sonraki süreçte devam edecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Bağlı, Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, dahil olmak üzere, 130'dan fazla ülkede bulunan, 10 binden fazla kolej, üniversite ve kurum tarafından kabul edilen TOEFL IBT Sınav Merkezinin NEVÜ'de kurulmasına yönelik yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti. Bağlı ayrıca TOEFL IBT sınav merkezinin kurulması ile birlikte üniversitenin ve bölgenin uluslararasılaşma yolunda ortaya koyduğu çalışmalar açısından da büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

ETS Global Akademik İlişkiler Koordinatörü Zeynep Kaptan ve beraberindekiler ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda Kaptan'a plaket takdiminde bulundu.