NEVÜ Turizm Fakültesinden ‘2.Kapadokya Turizm Haftası Paneli'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi tarafından ‘15-22 Nisan Turizm Haftası' dolayısıyla ‘Turizmin Geleceği: Sınırlar Nereye Kadar' temalı ‘2. Kapadokya Turizm Haftası Paneli' düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen panele; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, TKDK İl Koordinatörü Murat Asıltürk, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, turizm sektörü temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan panelin açılış konuşmasını Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici yaptı. Ekici, “Ülkemiz, son 30 yılda turizm alanında büyük atılımlar ve gelişmeler kat etti. Daha önce ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 1 milyona ulaşsın diye hedefler konulurken günümüzde bu rakam 40 milyonun üzerine ulaştı. Başta Nevşehir Valiliğimiz olmak üzere Bakanlığımızın ilgili birimlerinin, tüm turizm sektörü mensuplarının, yerel yönetimlerin ve AHİLER Kalkınma Ajansı'nın yapmış oldukları tanıtıcı çalışmalar, yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri ayrıca yerli ve yabancı film şirketlerinin bölgemizde yaptıkları tanıtım filmleri sayesinde 2018 yılında ilimizde müze, ören yerleri ile tarihi turistlik yerleri toplam 2 milyon 945 bin kişi ziyaret etti. Bu ülkemiz ekonomisine de ciddi bir katkı sağladı. Nevşehir sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi, kültürel birikimi ve tarımla turizmin birbirini destekleyerek varlık bulması sonucunda ve zaman içerisinde kendine özgü bir turizm merkezi haline geldi. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda da Kapadokya olarak 5 milyon turist hedefimiz bulunmakta. Bu hedefe ulaşmak için ilimizde bütün sektör ve kurumlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam ediyoruz” diye konuştu.

Panelde konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın ise, 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ‘Turizm Haftası' kapsamında, ülkemizde ve bölgede turizm bilincini geliştirmek, iç turizme katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen panelin hayırlı olmasını diledi. Aydın ayrıca, başta katılımcılar ve panelistler olmak üzere panelin gerçekleşmesine destek veren kamu kurum ile kuruluş, özek sektör temsilcilerine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın'ın oturum başkanlığını yaptığı ve Güney Florida Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Mil ile Ritz Carlton İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Gülderen Budak'ın konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi.

Panelde panelistler ‘Dünyadaki Yeni Turizm Trendleri', ‘Geleceğin Turizm Teknolojileri' ve ‘Değişen Turist Davranışları ve Tüketim Eğilimleri' üzerine konuşurken, kendilerine panel sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

Panel sonunda ayrıca turizm eğitime verdikleri desteklerinden dolayı bazı kamu ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektör işletmelerine plaket takdiminde bulunuldu.