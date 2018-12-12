NEVÜ'de ‘1. Okuma Şenliği' ve Kitap bağışı kampanyası düzenlendi

Okuma Şenliği”nde kitap okuyup, Siirt Eruh İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesi için kitap bağışında bulundular.

NEVÜ Lojistik ve Gelişim Kulübü, Okuma Kulübü, Sosyal Sorumluluk Kulübü, İzcilik Kulübü ile Tarih ve Kültür Topluluğu tarafından kitap okuma alışkanlığını arttırmaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “1.Okuma Şenliği“ düzenlendi. NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte bir araya gelen akademik ve idari personel ile öğrenciler, yanlarında getirdikleri kitapları hep birlikte okudular.

Her zaman ve her yerde kitap okunabileceği fikrini bireylere aşılamak için düzenlenen etkinlikte, amaçların daha çok kişinin daha fazla kitap okumasını sağlamak olduğuna dikkat çeken NEVÜ Kulüp ve Topluluk üyeleri, bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirttiler.

Okul Kütüphanesi İçin Kitap Bağışında Bulundular

Okuma şenliğine katılanlar ayrıca, NEVÜ Tarih ve Kültür Topluluğu öncülüğünde ve Okuma Kulübü, Sosyal Sorumluluk Kulübü, Lojistik ve Gelişim Kulübü, İzci Kulübü ile Sosyoloji Topluluğunun destekleriyle Siirt Eruh İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesine gönderilmek üzere düzenlenen kitap bağış kampanyasına yanlarında getirdikleri kitapları bağışlayarak destek oldular.

Kitap Okuma Şenliği, Grup Tali'nin verdiği konser ile sona erdi.