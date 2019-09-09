NEVÜ'de “1. Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu: Nesimî 650” başladı

Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu: Nesimî 650” başladı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan ve üç gün sürecek olan sempozyumun açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyük Elçiliği Temsilcisi Elçin Allahverdi, Azerbaycan Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Ferahim Sadıgov, Azerbaycan Respublikası Tahsil Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Talih Şah Memmedli, NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Yılmaz ve Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Yener Bektaş ile Dr. Öğr. Gör. Hamidreza Sohrabıaabad, Azerbaycanlı davetliler ile NEVÜ akademik ve idari personeli katıldı.

Saygı duruşu ve akabinde her iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başlayan sempozyumun açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Dost ve kardeş Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimizi öncelikle selamlamak istiyorum. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, sadece Türkiye'de değil aynı zamanda tüm Türk dünyasında ve İslam dünyasında Bektaşilik ve tasarruflarla ilgili önemli çalışmalar yürütmekte ve çalışmalarını daha da derinleştirmekte. Aynı zamanda da Anadolu'daki var olan sosyolojinin tarihini klasik Batı'nın çizmiş olduğu metodolojisi ile değil de, kendi kültürümüzün ve değerlerimizin göstermiş olduğu parametreler üzerinden okumak üzere çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Biz malumunuz olduğu gibi hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanının bir araya geldiklerinde daime dile getirdikleri gibi ‘Biz iki devlet, tek milletiz'. Kardeşliğin de ötesinde bizim iki devlet olarak bir hukukumuz ve çok fazla ortak paydalarımız var. Bu ortak paydalarımızı en iyi şekilde ortaya koyacak olan kurumlar da üniversitelerdir. Bu birlikte bir gelecek vizyonu kurmak açısından da çok önemli. Ben bu vesileyle bu güzel programın hazırlamasında emeği geçenlere ve siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta birer konuşma yapan; Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyük Elçiliği Temsilcisi Elçin Allahverdi, Azerbaycan Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Ferahim Sadıgov, Azerbaycan Respublikası Tahsil Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Talih Şah Memmedli ve NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. Hamidreza Sohrabıaabad, sempozyumunun önemine vurgu yaparak emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ettiler.

Konuşmacılara ve emeği geçenlere plaket ve hediye takdimi de yapılan program, Grup Müştak ile Azerbaycan'dan gelen misafir sanatçıların sahne almalarının ardından sempozyumunun oturumlarına geçilmesiyle devam etti.