NEVÜ'de 2020 YKS Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de YKS Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

NEVÜ Rektörlük toplantı salonunda NEVÜ Rektörü ve ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, YKS Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Korona virüs (Covid-19) pandemi süreci ile birlikte, 27 Haziran 2020 Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi yönelik ÖSYM tarafından özellikle sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen olmak üzere belirlenen tedbirlerin yanı sıra aşağıdaki diğer tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda;

Sınav günü sınava girecek adayların, sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlaması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS sınavlarına girecek adayların T.C. kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07:00-13:00 saatleri arasında, YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07:00-16:30 saatlerinde arasında açık bulundurulacak.

Her iki tarihte gerçekleştirilecek sınavlarda sınava girecek adaylar ve sınav görevlilerinden başka hiç kimse sınav binası bahçesine giremeyecek ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için gerekli tedbirler alınarak gerekli uyarılar yapılacak.

Pandemi kapsamında, adaylar ve görevliler sınav binasına kendilerine ait maske, yüz siperliği ve dezenfektan ile gelmeleri durumunda sınava girebilecekler. Olmayan adaylara ve görevlilere sınav öncesi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, maske, dezenfektan ve dezenfektan mendilleri verilecek.

Ayrıca il merkezinde sınav süresi içinde rahatsız oluşturabilecek tüm inşaat faaliyetlerinin sağlıklı bir sınav yapılabilmesi açısından sınavın yapılacağı kampüs içi için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce, Milli Eğitime bağlı okullar için Belediye Başkanlığınca durdurulması sağlanacak.