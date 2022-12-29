NEVÜ''de ‘2023 Yeni Yıl Buluşma Karma Sergisi' açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de öğretim elemanları ve bölge sanatçılarını buluşturan ‘2023 Yeni Yıl Buluşma Karma Sergisi' açıldı.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat Koleksiyonu ortaklığı ile NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi içerisinde yer alan Sanat Koleksiyonu ve Galerisi'nde öğretim elemanları ve bölge sanatçılarının eserlerinden oluşan ‘2023 Yeni Yıl Buluşma Karma Sergisi' açıldı. Serginin açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. N. Göksun Yener, NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürü Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem, bölüm hocaları, NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Serginin açılışında sergi hakkında bilgi veren NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürü Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik, üniversitede görev yapan alanında nitelikli öğretim üyeleri ve bölge sanatçıları arasında etkileşim ve iletişim alanı oluşturmakla birlikte öğrencilerin de sanatsal gelişimine katkıda bulunmak için yıl sonu sergisi düzenlediklerini söyledi. Sergide öğretim elemanlarının ve bölge sanatçıların resim, heykel, seramik, fotoğraf, grafik tasarım, baskı resim ve video gibi birbirinden değerli eserlerin yer aldığını belirten Çevik, sergide eserleri bulunan öğretim elemanları ve bölge sanatçıları başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. Katılımcılar daha sonra öğretim elemanlarının ve bölge sanatçılarının toplam 28 eserinin yer aldığı sergi salonunu gezerek, sergide yer alan eserleri inceledi. Daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk sergide eserleri bulunan öğretim elemanları ve bölge sanatçılarına teşekkür belgesi verdi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Sanat Koleksiyonu ve Galerisi'nde açılan sergi 1 ay boyunca sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.