NEVÜ'de 29. Akbank Caz festivali düzenlendi

Akbank Caz Festivali'nin ‘Kampüste Caz' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Kampüste Caz' festivaline, protokol üyelerinden Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın eşi Sevda Bağlı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın eşi Seçkin Artunay, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, NEVÜ Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Köse, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı katıldı.

Türkiye caz sahnesinin en başarılı davulcularından biri olarak kabul edilen, cazdan rock'a, metalden deneysele ve Balkan müziğine uzanan farklı stillerde, etkileyici çalışmalara imza atan davulda Ediz Hafızoğlu, Ülkü Aybala Sunal, saksafonda Serhan Erkol ve Engin Recepoğulları, elektrikli gitarda Cem Tuncer, bas gitarda Orhan Deniz ve tuşlu çalgıda Gökhan Sürer sahne aldı.

Çaldıkları ve seslendirdikleri birbirinden değerli eserlerin yanı sıra farklı stilleri ve etkileyici performansları ile katılımcılara unutulmaz bir performans sunan grup, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinlik sonunda Ediz Hafızoğlu ve beraberinde sahne alan gruba teşekkür eden ve kendilerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'ya plaket takdiminde bulundu.