NEVÜ'de 4. sınıf öğrenciler için Pedagojik Formasyon başvuruları başladı

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi 4. sınıf lisans öğrencilerine verilecek.

Lisans öğrenimi sırasında seçmeli ders olarak alınabilecek pedagojik formasyon dersleri 4. sınıf öğrencileri alacak. Pedagojik formasyon eğitimi derslerini almak isteyen öğrencilerin, 28.02.2023 saat 17:00'a kadar başvuru formunu doldurarak eğitim gördükleri bölüm başkanlığına, şahsen veya e-posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

Başvurusu alınan öğrencilerin dersleri danışmanları tarafından ders kayıtları döneminde UBS üzerinden eklenecek.