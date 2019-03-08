NEVÜ'de ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlanıyor.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda başlayan programın açılışına; NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş başkanları ve temsilcileri, üniversitenin akademik ve idare personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğin açılışını NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman yaptı. ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün tarihçesi ve anlamı hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Kahraman, ‘8 Mart'ın toplumsal cinsiyet eşitliği için verilen mücadelenin adı olduğunu vurgulayarak günümüz dünyasında kadın sorunlarının özünde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğunun, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi gerektiğinin dillendirildiği gün olmaya devam ettiğini belirtti.

Kahraman devamında “8 Mart; tarlalarda, fabrikalarda, özel/kamu tüm işyerlerinde çalışan kadınların, öğrencilerin, annelerimizin, kız kardeşlerimizin, emeğinin ve alın terinin ürünüdür. Bizler işgücünden bile sayılmayanlarız. İş bulsak en düşük ücretlere, en kötü koşullara mecbur bırakılanlarız. Çalışmak istediğimizde öldürülmek dahil başımıza her şey gelebilenleriz. Biz kadınlar bu ülkede ve dünyada yaşayan nüfusun yarısı olan kadınlarız. Çalışabildiğimiz, yönetebildiğimiz, geçinebildiğimiz, sokaklarında her saatte huzurla dolaşabildiğimiz, mutlu olduğumuz şehirler, ülkeler ve dünya istiyoruz.

Başta “karar vericiler” olmak üzere toplum ve “medya” dahil tüm sektörler, hepimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramını doğru bir şekilde anlamalı ve bir insan hakkı olarak görmeliyiz. Bu kavramın içini boşaltmaya yönelik çabaları da insan haklarına yönelik müdahale/ihlal olarak algılamalıyız” diye konuştu.

8 Mart'a Özel Konser ve Kamu Spotu

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Anıl Çelik'in yönettiği Oda Orkestrası 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sahne alarak, katılımcılara unutulmaz bir konser verdi. Konser sonunda NEVÜ Öğrencileri tarafından hazırlanan ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kamu Spotu' gösterimi yapıldı.

‘Tarihte İz Bırakan Öncü Kadınlar'

Etkinlik kapsamında sahne alan NEVÜ Hacı Bektaş Veli MYO Öğrencileri Türkiye tarihinde öncü olan kadınları anlatan “Tarihte İz Bırakan Öncü Kadınlar” başlıklı sunumlarıyla, Nene Hatun, Onbaşı Nezahat, Kılavuz Hatice, Kara Fatma, Sabiha Gökçen, Refet Angın, Semiha Es, Afife Jale, Safiye Ali, Sabiha Gürayman, Remziye Hisar, Feriha Sanerk ve Songül Yakut'un hayat ve başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

‘Turizm Sektöründe Kadınlar' Konulu Panel

Kapadokya'nın turizm bölgesi olması dolayısıyla “Turizm Sektöründe Kadın” başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman'ın yürüttüğü panele; NEVÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Öğretim üyesi Doç. Dr. Nilüfer Şahin Perçin ve Doç. Dr. Duygu Eren konuşmacı olarak katıldı.

Kadınlar Günü İçin Pedal Çevirdiler

NEVÜ Bisiklet Kulübü üyeleri, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak NEVÜ ve Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı arasındaki yolda pedal çevirerek, kadınlara destek olurlarken, günün anlamına binaen mor kurdele bağlama etkinliği düzenlendi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgilendirme Standı

Ayrıca Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Organ ve Doku Bağışı”, “Kadın ve Eşitlik”, “AÇSAP ve KETEM”, “Obezite”, “Davranışsal Bağımlılık” ve “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konularında hizmet veren bilgilendirme stantları açıldı.