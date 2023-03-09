NEVÜ'de 'Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi' tanıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ve Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) , Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) tanıtıldı.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Gülşehir Salonu'nda yapılan bilgilendirme ve tanıtım toplantısına; NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın, Prof. Dr. Şahlan Öztürk ve Prof. Dr. Özlem Fındık, KAEÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitimde Kalite Güvence Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, NEVÜ akademik ve idari personeli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın “NEVÜ olarak eğitimde kalitenin yükseltilmesine yönelik çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz, bu toplantıda KAEÜ'den gelen misafirlerimiz kendilerinin geliştirdiği ‘Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi ve Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi' hakkında teferruatları bizimle paylaşacaklar. Ben kendilerini üniversitemizde ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim” diye konuştu.

Akın'ın ardından söz alan KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, ‘AYDEP ve Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi' hakkında genel bilgiler vererek, bu projelerin eğitim-öğretimde program akreditasyon süreçlerini yönetmek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ise Türkiye'deki kalite çalışmaları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları ve Yükseköğretim Kalite süreçleri ile KAEÜ tarafından geliştirilmiş lisanslı yazılım olan ‘Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi' hakkında geniş bilgiler aktardı. Şimşek, Stratejik Plan İzleme Değerlendirmelerinin ve Stratejik Plan Performans Gösterge hedeflerinin gerçekleşme düzeylerinin nasıl izlendiğini BKYS üzerinden anlattı. Prof. Dr. Şimşek, BKYS yazılımının Süreç Yönetim Modülü, Faaliyet Planı Modülü, Risk Yönetim Modülü, İyileştirme Planları ve diğer modüllerin PUKÖ döngüsü çerçevesinde nasıl yönetildiği hakkında geniş bilgiler aktardı.

Toplantı KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek'in soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.