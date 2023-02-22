NEVÜ'de akademisyen ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Feyza Dinçer, Doç. Dr. Adem Çatak, Doç. Dr. Şenay Güngör ve Doç. Dr. Selçuk Akpınar'ın ‘Profesör' kadrosuna atamaları yapıldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı bölümlerine ataması yapılan profesörlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Aktekin, “Üniversitemizin farklı akademik birimlerinin profesör kadroları için başvuruda bulunduğumuz Yükseköğretim Kurulu (YÖK), başvurumuz üzerine yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kadro tahsisi taleplerimizi olumlu karşıladı. Biz de YÖK tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Spor Bilimler Fakültesi'ne 4 profesörün atamasını gerçekleştirdik.

Sahip olduğumuz fiziki ve nitelikli alt yapısıyla Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan ve Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğiz. Ben bu vesileyle atamasını gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Feyza Dinçer, Prof. Dr. Adem Çatak, Prof. Dr. Şenay Güngör ve Prof. Dr. Selçuk Akpınar'a şahsım ve üniversitem adına görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Ataması yapılan profesörler

NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Feyza Dinçer, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Adem Çatak, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Şenay Güngör ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Selçuk Akpınar atandı.