NEVÜ'de akademisyen ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin (NEVÜ) üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar uyarınca, atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Şeyma Akkaya Deviren'in Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ‘Profesör' kadrosuna ataması yapıldı.

Ataması yapılan Prof. Dr. Şeyma Akkaya Deviren'e yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, kendilerine başarılı çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Aktekin; “Gerek nitelik ve nicelik açısından sahip olduğumuz akademik ve idari personelimiz gerekse alt yapımızla Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan, Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından da ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler bünyesinde akademik kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Üniversitemizin farklı akademik birimlerinin profesör kadroları için başvuruda bulunduğumuz Yükseköğretim Kurulu (YÖK), başvurumuz üzerine yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kadro tahsisi taleplerimizi olumlu karşıladı. Biz de YÖK tarafından verilen kadro dâhilinde bir profesörümüzün daha üniversitemizin Eğitim Fakültesi'ne atamasını gerçekleştirdik. Ben bu vesileyle atamasını gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Şeyma Akkaya Deviren'e şahsım ve üniversitem adına görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.