NEVÜ'de akademisyen ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca; Doç. Dr. Zarife Zararsız ile Doç. Dr. Özlem Kılınçer doçent kadrolarına atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde ataması yapılan Doçentlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını ile birlikte başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, belirledikleri hedefler istikametinde üniversiteyi yeni açılan bölüm ve programların yanı sıra akademik kadroyla da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Rektör Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitemiz uhdesine verilen kadro dâhilinde akademik personelimizin atamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede doçentlik sınavlarını başarılı ile tamamlayan Doç. Dr. Zarife Zararsız'ın Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı, Doç. Dr. Özlem Kılınçer'in de Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Dalı doçentlik kadrolarına atamalarını yaptık. Göreve geldiğimiz tarihten bu yana ise; 35'i profesör, 59'u doçent, 118'i Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere kendi alanında birikimli 318 öğretim elemanının atamasını yaparak üniversitemiz akademik kadrosuna kazandırmış bulunuyoruz. YÖK tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler ve şehrimizin bizlerden beklentileri istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Ben bu vesileyle şahsım ve üniversitem adına atamasını gerçekleştirdiğimiz öğretim üyelerimize görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.