NEVÜ'de ‘Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Erzurum Devlet Tiyatrosu bünyesinde Güngör Dilmen'in yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) tiyatro severlerle buluşacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ'de her ay düzenli olarak temsil verilmesi kararının ardından 2022-2023 eğitim- öğretim yılının beşinci tiyatro gösterimi 17 Ocak 2023 Salı günü saat: 20:00'de 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' adlı tiyatro oyunu ile devam edecek.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda düzenli olarak sahnelenecek tiyatro etkinliği biletleri Devlet Tiyatroları'nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden temin edebilecek.

Tiyatronun Konusu:

Oyun, Osmanlı'da 1800'lü yılların sonlarına doğru, sarayda doğup büyümüş Mahitap hatunun çırağ edilerek Aksaray'ın eski, köhne konağının bulunduğu Bican Efendi sokağına taşınması ile başlar. Bir aşk kadını olan Mahitap hatun aradığı aşkı bu sokakta bulduğunu sanır. Ancak olaylar onu bambaşka bir duruma sürükler.