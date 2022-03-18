NEVÜ'de 'Bağımlılık ve Farkındalık' seminerleri başladı

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminerde NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Türkileri "Bağımlılığın Nörofizyolojisi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bağımlılığı kronik ve tekrarlayan bir beyin rahatsızlığı olarak tanımlayan Türkileri, “Bir organizma olarak temelde acıdan kaçma ve ödüle ulaşma motivasyonumuz vardır. Bu motivasyonu sürdürebilmek için de beyinde ‘ödül yolakları' denilen yapıların ve özellikle ‘dopamin' maddesinin bir denge içerisinde çalışıyor olması gerekir” şeklinde konuştu.

Acıyı ya da can sıkıntısını maddeyle bastırmaya çalışmanın uzun vadede beyindeki ödül sistemini bozduğunu ifade eden Nilgün Türkileri, “Mutluluğu sürdürmek için aralıklı ödüllerle dopamin sistemimizi dengede tutmaya çalışmak faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.