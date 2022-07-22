NEVÜ'de ‘Bağımlılıkla Mücadele Konferansı' düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımının Zararları ve Bağımlılıkla Mücadele' konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Gülhan Küçük Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Öztürk, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri konulu bir sunum yaptı. Dr. Gülhan Küçük Öztürk; bağımlılığın ne olduğu, nasıl geliştiği, bağımlılık döngüsü, uyuşturucu maddelerin zararları, mücadele yöntemleri hakkında bilgi vererek 'hayır' diyebilmenin ve etkili başa çıkma yöntemlerinin önemini vurguladı.

Konferans, katılımcıların sorularının Dr. Gülhan Küçük Öztürk tarafından cevaplandırılmasının ardından sonra erdi.