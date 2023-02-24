NEVÜ'de bahar dönemi uzaktan eğitimle devam edecek

Senato tarafından alınan karar istikametinde; NEVÜ'de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi, 27 Şubat 2023 tarihinde uzaktan öğretim (çevrim içi/çevrim dışı) yöntemiyle devam edecek.

NEVÜ Senatosu tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemine yönelik alınan kararlar şu şekilde;

1. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Yabancı Dil Hazırlık, Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü, Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarının, uzaktan öğretim (çevrim içi/çevrim dışı) yöntemiyle NUZEM üzerinden yürütülmesine,

2. Derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasına, laboratuvar ve uygulama kısımlarının Nisan ayından sonraya bırakılmasına, Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi'nde öğretmenlik uygulaması dersini alan öğrencilerin bu dersi yüz yüze olarak almalarına, dileyen öğrencilerin halihazırda bulundukları ildeki üniversiteden bu dersi alabilmesine,

3. Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanabilir:

a) Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.

b) "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" bünyesinde ki programlarda (5. Maddede belirtilen öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak.

Yukarıda belirtilen özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler birinci dereceden yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının (birinci derece yakınlarının deprem nedeniyle yaşamakta oldukları il) bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarına başvuru yapabilir. Bu bünyede depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet etmekte olup kendisi deprem bölgesi dışındaki illerde öğrenim gören öğrenciler talepleri halinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi'nde yer alan esaslara tabi olmadan;

a) Üniversitemizdeki eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak eğitim alabilmelerine,

b) Özel öğrenci başvurularının, programın başlangıç tarihi olan 27 Şubat 2023'ten itibaren 3 hafta boyunca kabul edilmesine,

4. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıtlı öğrencilerin talep etmeleri durumunda, Bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine ve kayıt dondurma başvurularının eğitim öğretimin başlangıç tarihi olan 27 Şubat 2023'ten itibaren 1 (bir) ay boyunca kabul edilmesine,

5. Deprem bölgesinde olan ve depremden etkilenen öğrencilerimizin ders kaydı/ders seçimleri, devamsızlık, sınav tarihleri vb. işlemleri ile ilgili yetkili akademik birimler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve ek sınav haklarının tanınmasına,

6. Doktora Tez Öneri Savunması, Doktora Tez İzleme, Doktora Yeterlik ve Lisansüstü Tez Savunma Sınavlarının, Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla çevrim içi yapılabilmesine,

7. Pedagojik Formasyon eğitiminin 23.02.2023 tarihli senato kararı ile kabul edilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Uygulama Esasları çerçevesinde yürütülmesine,

8. NUZEM üzerinden gerçekleştirilecek uzaktan eğitiminin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönergesi çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

Uzaktan öğretim kararı, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2023 yılı Nisan ayında değerlendirilecek olup, verilecek kararlar istikametinde eğitim-öğretim süreçleri yeniden planlanacaktır.