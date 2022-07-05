NEVÜ'de 'Bilimsel Eğitim' etkinliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ev sahipliğinde, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden fen bilimleri öğretmen adaylarına yönelik "Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Uzaktan Eğitimi Etkileşimli Uygulamalarla Yapılandırıyor" isimli eğitim gerçekleştirildi.

Yürütücülüğünü NEVÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Oktay Kızkapan'ın yaptığı ve 15 farklı üniversite ile kurumdan 25 alan uzmanının görev aldığı BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı' çerçevesinde desteklenen "Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Uzaktan Eğitimi Etkileşimli Uygulamalarla Yapılandırıyor" başlıklı eğitim, çevrim içi eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimde farklı üniversitelerin fen bilimleri öğretmenliği programlarında öğrenim gören 32 öğretmen adayına yapılandırmacı kurama dayalı öğretim yöntem ve modelleri tanıtılarak örnek ders tasarımları incelendi. Sonrasında öğretmen adayları alan uzmanlarının rehberliğinde fen bilimleri öğretim programında yer alan kazanımlara göre uzaktan eğitimde uygulanabilir nitelikte ders planları oluşturdu. Eğitim hazırlanan planların alan uzmanları tarafından değerlendirmeleri ile sona erdi.

Eğitim çerçevesinde hazırlanan planlar, https://okizkapan6.wixsite.com/etkilesimlifenuyg adresinden paylaşılacak.