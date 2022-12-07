NEVÜ'de ‘Binbir Gece Masalları' tiyatro oyunu sahnelendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) "Binbir Gece Masalları" adlı tiyatro oyunu tiyatro severlerle buluştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında karşılıklı imzalanan protokol bünyesinde, 2022-2023 akademik yılının dördüncü tiyatro gösterimi "Binbir Gece Masalları" adlı tiyatro oyunu ile devam etti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Christian Grau-Stef'in uyarladığı, Doğan Ertener ile Fatoş Urgancı'nın çevirdiği ve Funda Mete'nin yönettiği tiyatro oyununu büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü eserdeki masal anlatıcısı Şehrazat'ı Bengü Metin'in, Hükümdar Şehriyar'ı ise Selim Öztürk'ün oynadığı tiyatro oyunu, tiyatro severlerden büyük alkış aldı.