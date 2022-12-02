NEVÜ'de “Bir Yazılımcının Yol Haritası” konulu söyleşi gerçekleştirildi

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda Yazılım Mühendisi ve Eğitmen Murat Yücedağ'ın davetli konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi programına, üniversitenin akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Kendi özgeçmişinden ve ilerlediği kariyer basamaklarından bahseden Yazılım Mühendisi ve Eğitmen Murat Yücedağ, iyi bir yazılımcı olmanın önemli kriterlerine değindi. Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin yanı sıra farklı programlardan öğrencilerinin ilgi gösterdiği söyleşi programında yazılıma nereden başlamalı ve nasıl ilerlemeli gibi konulardan da bahseden Yücedağ, söyleşi programı sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.