NEVÜ'de 'Bizim Yunus' tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 'Bizim Yunus' adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) sahnelendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından dokuzuncu tiyatro gösterisi olan 'Bizim Yunus' adlı tiyatro oyunu, tiyatro severlerle buluşturuldu. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Sönmez Atasoy'un yazdığı ve Mustafa Kurt'un yönettiği 'Bizim Yunus' adlı tiyatro oyununa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokol üyeleri, akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin yanı sıra tiyatro severler izleyici olarak katıldı.

Tiyatro gösterimi sonunda tiyatro oyuncularına ve ekibine teşekkür eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol çerçevesinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda her ay düzenli olarak halka açık tiyatro etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.