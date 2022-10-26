NEVÜ'de Bozok Akademi tanıtıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde yer alan ve Kitlesel Açık Çevrim içi Ders (Massive Open Online Courses, MOOCs) Platformu olan “Bozok Akademi” konulu bir konferans verdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan konferansa NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şahlan Öztürk ve Prof. Dr. Mutluhan Akın, NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Rektör Aktekin: "İmkânların, üretimin, eserlerin karşılıklı olarak paylaşıldığı, iş birliğine dayalı projelerin yapılması üniversitelerin olmazsa olmazı”

Konferansın açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, YÖK tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na dâhil edilen, Anadolu Üniversiteler Birliği ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) üyesi üniversite olarak, diğer üniversiteler ile ikili iş birlikleri çerçevesinde önemli proje ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aktekin, "Bildiğiniz üzere Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite var ve her bir üniversite akademik ve idari kadrosuyla bölgesel imkânları ölçüsünde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmekte. Tabi ki çağdaş dünyada; imkânların, üretimin, eserlerin karşılıklı olarak paylaşıldığı, iş birliğine dayalı projelerin yapılması üniversitelerin olmazsa olmazı. Biz de üniversite olarak Anadolu Üniversiteler Birliği ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) gibi çeşitli bölgesel ortaklıklara dâhiliz. Bu çerçevede bu birliklere bağlı diğer üniversitelerle de çeşitli alanlarda iş birliği ve tecrübe paylaşımlarımız devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitemiz de iş birliği yaptığımız üniversitelerin başında geliyor. YÖK tarafından turizm alanında ihtisaslaşan üniversite olarak da önemli çalışmalarımız ve projelerimiz var ve bunları diğer üniversitelerle paylaşıyoruz” diye konuştu.

Rektör Karadağ, "Bilgiyi teknolojiyle ve teknolojiyi de sanayi ile buluşturan bir üniversiteyiz”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise konuşmasında, “Öncelikle Rektörümüze bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Özellikle YÖK'ün yeni yüzüyle birlikte üniversiteler; bölgesine değer katan, bölgesel kalkınmada ortak hedefleri olan, misyon ve vizyonları bu temelde şekillendiren üniversiteler durumunda. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi de turizm alanında ihtisaslaşan üniversitelerden bir tanesi. Yozgat Bozok Üniversitesi de yine 22 bölgesel kalkınmaya odaklı ihtisaslaşan üniversitesiler arasında yer almakta. Biz sadece eğitim-öğretim faaliyetlerinde değil araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle elde etmiş olduğumuz bilgiyi teknolojiyle ve teknoloji de sanayi ile buluşturan bir üniversiteyiz.

Hem Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemiz hem de Yozgat Bozok Üniversitemiz 2006 sonrasında kurulmasına rağmen YÖK'ün yeni yüzüyle birlikte ortaya koyduğu güzel ve başarılı çalışmalarıyla gerçekten çok ciddi farkındalıklar oluşturmaya başladı. Her iki üniversitemizin de hem Anadolu Üniversiteler Birliği'ne hem de KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP)'a mensup olmaları çerçevesinde ikili ve diğer üye üniversitelerle de çok önemli bilgi paylaşımlarında bulunuyorlar. Bugün de bu temel doğrultusunda herkese nitelikli öğrenme imkânı sunmayı amaçlayan, çevrimiçi bir ders platformu olan Bozok Akademi'yi sizlere tanıtmak için bir araya geldik” dedi.

Güney, "Bozok Akademi, ön koşul olmadan herkesin ücretsiz olarak katılabileceği bir platformdur”

Konuşmasına Bozok Akademi ile ilgili genel bilgiler vererek başlayan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Bozok Akademi, herkese nitelikli öğrenme imkanı sunmayı amaçlayan çevrim içi bir ders platformudur. Bu platform, herhangi bir ön koşul olmadan herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği çevrim içi dersleri içerir” dedi.

İsteyen herkesin derse bir kez kayıt yaptırdıktan sonra dilediği zaman ders materyallerine erişebileceğini, belirli zaman dilimlerinde Bozok Akademi dersleri gerçek öğretim elemanlarının rehberliğinde yürütüldüğünü ve bu zaman dilimleri içinde ders etkinlikleri başarıyla tamamlayan katılımcılara; ‘Ders Tamamlama Belgesi' verildiğini de aktaran Prof. Dr. Yücel Güney, “Ders Tamamlama Belgeleri katılımcıların e-postalarına gönderilir ya da Öğrenme Yönetim Sistemi içinden katılımcıların indirebilmesi için elektronik olarak sunulur.

Akademi platformu benzerlerinin aksine eşzamanlı ve eş zamansız iletişim araçlarıyla bir öğretim elemanı ile iletişim kurmaya olanak tanımaktadır. Akademi derslerinin materyallerinin büyük bir bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanmıştır. Dersler sürekli güncellenmektedir ve yeni dersler eklenmeye devam etmektedir' dedi.

Konferans, soru cevap kısmının ardından NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in Prof. Dr. Yücel Güney'e teşekkür belgesi ve plaket vermesiyle sona erdi.