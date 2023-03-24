NEVÜ'de çevrimiçi seminer düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde hizmet veren Kapadokya Teknopark tarafından, ‘Yapay Zekâ Teknolojileri, Nöral Dil Modelleri ve Chat GPT' konulu çevrim içi seminer gerçekleştirildi. Seminer, CAPPIN2C Kuluçka Merkezi'nde girişimcilik faaliyetleri yürüten Yapay Zekâ Yazılım Uzmanı Ahmet Temiz tarafından verildi.

Yapay zeka teknolojilerinin bilimi rehber edinen, üreten ve kendini geliştirenler için fırsat olduğunu belirten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Yapay zekâ teknolojilerinde son zamanlarda çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Metinsel tanımlardan görüntü oluşturan ya da diyalog konusunda uzmanlaşmış sohbet robotları son günlerde öne çıkıyor. Türkiye'nin de yapay zekâ konularında uluslararası arenada süren mücadeleye katılması büyük önem taşıyor. Bugün Kapadokya Teknopark olarak yapay zekâ alanında çalışmak isteyen yazılımcılara yönelik teknik bir seminer gerçekleştirdik, bu alanda yeni eğitimler de planlamış bulunuyoruz.” dedi.

Seminerde; yapay zekanın ne olduğu, nöral ağ modelleri, nöral dil modelleri, Chat GPT'nin kullanım alanları anlatıldı ve yapay zekâ alanında çalışmak isteyen yazılımcılar için başlangıç araçları tanıtıldı.