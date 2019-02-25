NEVÜ'de Çin Hükümeti ve Konfüçyüs Enstitüsü tanıtım toplantısı düzenlendi

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde Türkiye'deki ilk Konfüçyüs Merkezi olan ODTÜ Konfüçyüs Enstitüsü Çince Okutmanları Teng Wei ve Li Desheng'in davetli konuşmacı olarak katıldığı bilgilendirme toplantısına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Bilgilendirme toplantısında konuşan Teng Wei, “Konfüçyüs Enstitüsünün faaliyetleri ODTÜ mensupları dışında tüm öğrencilere, öğretim elemanlarına ve genel olarak kamuya açıktır. Bu bağlamda enstitü, ODTÜ dışından öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar ve diğer meslek sahiplerine başvuru olanakları ve farklı hizmetler sağlamakta. Konfüçyüs Merkezi bünyesinde Çin üniversiteleri ile ortak eğitim ve araştırma etkinliklerinin gelişmesini sağlayacak toplantı, proje ve programlar yer almakta. Merkez, Çin üniversiteleri ile bilimsel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesini ve iki ülke üniversiteleri arasında ortak bilimsel çalışmaların ve araştırmaların gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır” dedi.

Toplantıda ayrıca, Konfüçyüs Enstitüsü tarafından gerek akademisyenlere gerekse öğrencilere yönelik olarak sağlanan çeşitli bursların tanıtımı yapıldı.

Rektör Bağlı'yı Makamında Ziyaret Ettiler

ODTÜ Konfüçyüs Enstitüsü Çince Okutmanları Teng Wei ve Li Desheng, bilgilendirme toplantısının ardından NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Teng Wei ve Li Desheng'e teşekkür eden Rektör Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak üniversite bünyesinde ‘Konfüçyus Enstitüsü'nün kurulmasına yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirterek, kendileriyle istişarede bulundu.

Teng Wei ve Li Desheng ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına kendilerine plaket takdiminde bulundu.