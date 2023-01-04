NEVÜ'de doçent ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken, doçentlik sınavlarını başarı ile tamamlayan 1 akademik personelin ataması yapıldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, belirledikleri hedefler doğrultusunda üniversiteyi yeni açılan bölüm ve programların yanı sıra akademik kadroyla da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Ataması yapılan doçente yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını da dileyen Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan ve doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan 1 akademik personelimizin doçentlik kadrosuna atamasını gerçekleştirdik. Şahsım ve üniversitem adına kendilerine görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Selçuk Ulutaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atandı.