NEVÜ'de ‘Ekip Çalışması ve Liderlik' eğitimi düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Genç Ofis etkinlikleri çerçevesinde 'Ekip Çalışması ve Liderlik' konulu eğitim paneli düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Miçooğulları tarafından verilen panele; NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Selçuk Akpınar, Dr. Öğretim Üyesi M. Toprak Keskin, Gençlik Merkezi Müdürü Orhangazi Elkıran, Gençlik Merkezleri üyeleri ve personeli, NEVÜ öğrenci kulüp ve topluluklarının akademik danışmanları, kulüp topluluk başkanları, yönetim ve üyeleri ile üniversite personelleri ve öğrencileri katıldı.

Doç. Dr. Okan Miçooğulları panelde; ekip kavramı, ekip çalışması, faydaları, iletişimi ve liderlik ile ilgili konulara değindi. Panel Miçooğulları'nın katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi.