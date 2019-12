NEVÜ'de ‘Engelli Bireylere Özgü At Destekli Aktiviteler' konusunda eğitim projesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde “Engelli bireylere özgü at destekli aktivitelerin uygulanmasında görev alacak kişilere yönelik eğitimin sağlanması” isimli proje başladı.

Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ödek yaptığı açıklamada; NEVÜ, T.C. Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleşen projenin teorik eğitimlerinin Eğitim Fakültesinde, uygulamalı eğitimlerinin ise NEVÜ Atçılık Binicilik Uygulama Araştırma Merkezi (AT-BİN) Tesisinde yapıldığını belirtti. 25/29 Kasım 2019 tarih aralığında 1. aşaması tamamlanan eğitimlere üniversite öğrencileri, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) personeli ve bölgedeki sektör çalışanları katıldı.

Eğitimler, NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Elemanlarının destekleri ile Psikoterapist ve Atlı Terapi Uzmanı Maria Liapi tarafından yürütüldü. 03.02.2020 tarihinde tamamlanacak olan proje sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecek. Belge sahiplerinin engelli bireylere özgü atlı aktivitelerin (atlı terapi, engelliler için rekreatif binicilik, engelliler için at terbiyesi, at destekli eğitim ve at destekli terapi vb.) yapıldığı merkezlerde görev almaları, başta NEVÜ AT-BİN ve JAKEM binicilik tesisleri olmak üzere, bölgede engellilere yönelik olarak verilen binicilik hizmetlerinin niteliğini yükseltmesi bekleniyor. Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ödek ayrıca, 2020 yılı içerisinde NEVÜ ATBİN tesisinde engelli bireylere yönelik at destekli aktivitelere başlanmasının planlandığını belirtti.