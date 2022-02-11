NEVÜ'de Erasmus + Anlaşması İmzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi arasında ‘Alman Dili Eğitimi' alanında ‘Erasmus+ Anlaşması' imzalandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nın yürütmüş olduğu görüşmelerin ardından NEVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde imzalanan Erasmus + Anlaşması ile Alman Dili Eğitimi Bölümü öğrencilerinin ‘Erasmus+ öğrenci öğrenim görme hareketliliğinden faydalanacaklarını söyledi. Aktekin; “Üniversite olarak ulusallaşma adına belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ülke üniversiteleriyle de birçok alanda ikili anlaşma ve ortak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Romanya'nın Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi ile de ‘Alman Dili Eğitimi' alanında Erasmus+ anlaşması imzaladık. Böylece üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz belirledikleri hedefler doğrultusunda mesleki kabiliyetlerini yurtdışı tecrübesiyle güçlendirebilecekler. Ayrıca söz konusu anlaşma, bölümde görev yapan akademisyenlerimizin de akademik tecrübelerini zenginleştirebilecekleri Erasmus + ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmalarına olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra, Kapadokya Bölgesi gibi Sibiu Şehri'nin de UNESCO Dünya Miras Listesinde olması bu ortaklığı oldukça anlamlı kılmakta olup, üniversitemizin YÖK tarafından ‘Doğal ve kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisas üniversitesi ilan edilmesiyle bu alanda çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, doğal ve kültürel mirası koruma ve yaşatma konusunda iki üniversite olarak farklı alanlarda da iş birlikleri yürütmeyi planlamaktayız. Bu vesileyle Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi ile imzaladığımız anlaşmanın tüm öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi, Romanya'nın Sibiu kentinde bulunan bir devlet üniversitesidir. Adını filozof, şair ve oyun yazarı LucianBlaga'dan almıştır. 1990 yılında kurulmuş olan üniversite ile ilgili detaylı bilgi için https://www.ulbsibiu.ro/ web sayfası ziyaret edilebilir.