NEVÜ'de “Geleceğini Şimdi Yönet ve Paramı Yönetebiliyorum” eğitimi düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine yönelik, ‘Geleceğini Şimdi Yönet ve Paramı Yönetebiliyorum' konulu finansal okur-yazarlık eğitimi düzenlendi.

NEVÜ Lojistik ve Gelişim Kulübü tarafından organize edilen, ‘Geleceğini Şimdi Yönet ve Paramı Yönetebiliyorum' konulu finansal okuryazarlık eğitimi, Kültür ve Kongre Merkezinde; akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin açılışında konuşan Lojistik ve Gelişim Kulübü Başkanı Halil İzbulan, ” Lojistik, kişisel ve mesleki gelişim alanlarında faaliyetler düzenleyen kulübümüz, tüm üniversitemiz öğrencilerinin bilgi, birikim ve kişisel gelişimlerini geliştirmelerine öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda alanında uzman ve deneyimli kişileri üniversitemize davet ederek sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Bizlere her zaman destek olan hocalarımıza, emeği geçen kulüp üyesi arkadaşlarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca davetimizi kırmayarak bugün aramızda bulunan, Habitat Derneği Saha Koordinatörü Sayın Zeynep Keskin ve Habitat Derneği Finansal Bilinç Programları Master Eğitmeni Sayın Gülsüm Evkaya'ya, bilgi paylaşımlarından dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Günlük yaşantıdan örnekler veren Finansal Okur-Yazarlık Eğitmeni Gülsüm Evkaya , “Parayı nasıl yönetebilir? Bütçeyi nasıl ayarlayabiliriz? Almak istediğimiz ürünler istek mi? İhtiyaç mı? Para mı bizi yönetir? Biz mi parayı yönetiriz? gibi sorulara baktığımızda, her şeyden önce paranın geldiğini görüyoruz. Parayı yönetmek de istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlerin elindedir. Ancak bu yaparken de kişisel mali kaynaklarınızı doğru bütçelendirmeniz, finansal planlama ve yönetiminizi iyi yapmanız gerekir. Bunu yapmadığınız takdir de ise, paranızı yönetemez, finansal risklerle karşı karşıya kalırsınız” diyerek bilgi paylaşımında bulundu.

Habitat Derneği Saha Koordinatörü Zeynep Keskin ise sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum örgütü olan Habitat Derneğinin, başta gençler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların kapasite gelişimini ve karar alma süreçlerine katılımını destekleyen projeler geliştirerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamakta olduğunu söyledi.

Soru-cevap şeklinde devam eden eğitim, katılımcılara katılım belgelerinin takdimi ile son buldu.