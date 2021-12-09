NEVÜ'de “Geleceğini Uyuşturma” Konulu Seminer Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de akademik, idari personel ve öğrencilere yönelik olarak “Uyuşturucuyla Mücadele: Geleceğini Uyuşturma” konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminere, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü 3.Sınıf Emniyet Müdürü Murat Sarıgüzel, Ankara Narkotik Daire Başkan Yardımcısı Soner Yıldırım, Nevşehir Narkotik Şube Müdürü Hakan Koç, NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Köse, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ümit Eğribaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak Türkiye'de büyük bir kurum olduklarını ifade ederken, 1937 yılından günümüze sadece ulusal değil uluslararası düzeyde ciddi bir marka olduklarını belirtti. Kurumun Avrupa Uyuşturucu, ve Uyuşturucuya Bağımlılığı İzleme Merkezinin Türkiye temas noktası olduğunu ifade eden Murat Sarıgüzel, buradaki pozisyonlarından da bahsederek “Biz uluslararası ilişkilerle yakından ilgilendiğini, AB'de projeleri ve eğitim danışmanlıklarının olduğunu ifade etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak uyuşturucuyu dünya ve Türkiye için çok büyük bir tehlike olarak gördüklerini belirten Murat Sarıgüzel, ülkemizdeki uyuşturucu sorununun çözümü için dünyanın uyuşturucu probleminin bilinmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Sarıgüzel, “eğer dünyayı bilmezseniz ülkeniz ile ilgili tespitleriniz çok yanlış olur. Baktığımızda, önce dünya ile konuşulması gereken bir konu bu. Bu doğrultuda ben de önce dünyaya soruyorum sorumu. Senin sorunun nedir? Dünya bana, "ben bu zamana kadar hiç karşılaşmadığım uyuşturucu sorunu ile karşı karşıyayım" diyor. Senin sorunun ne zamandan beri diyorum? Bana ‘insanlık tarihi kadar eski' diyor. Yani konu bugünün sorunu değil; 10 yılın 20 yılın sorunu değil; insanlık tarihi kadar eski bir sorun bu. ‘İnsanlar her dönemde bağımlılıkla mücadele etmişlerdir. Peki, bugünü farklı kılan ne diyorum?' dünyada bugünün tarihi olarak, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok çeşitli uyuşturucu maddeleri var. Eskiden geleneksel uyuşturucular vardı. 2000 yılından sonra, yeni uyuşturucu maddeler ortaya çıktı. Dünyanın neresine bakarsak bakalım kutuplar dışında, uyuşturucu sorunu yaşamayan bir yer yok” dedi.

Uyuşturucu oranının artışına da dikkat çeken Sarıgüzel, “Birleşmiş Milletler raporuna göre 2.1 trilyon kara para var. Bunun peşinde organize suç örgütleri ile terör örgütleri var. Hepsi gücün peşinde. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun iyi iyidir. Kötü kötüdür. Dilinin dinini, renginin ne olduğunu iddia ederse etsin; bir organize suç grubunun bir terör örgütünün amacı güce ulaşmaktır. O güce de para ile ulaşılır. İşi gücü suçtan güç elde etmektedir” dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede yapılması gerekenleri de sözlerine ekleyen Sarıgüzel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “UYUMA” isimli mobil uygulaması ile vatandaşların fotoğraf, video ve sesli olarak ihbarda bulunabileceklerini ifade ederek, ihbarda bulunanların kimliklerinin gizli tutulacağını da sözlerine ekledi.

Etkinliğin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu TUBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel'e teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.