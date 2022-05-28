NEVÜ'de ‘Geleceğini Uyuşturma' semineri düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından, üniversitede eğitim gören öğrencileri bağımlılıklarla ilgili bilgilendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan seminerlerin beşincisi olan ‘Geleceğini Uyuşturma' konulu seminer düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Polisi-Narkolog Koray Küçükuslu'nun konuşmacı olarak katıldığı seminerin açılış konuşmasını yapan Bağımlılıkla Mücadele Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin, Bağımlılık Koordinatörlüğü olarak gençleri bağımlılıkla ilgili bilgilendirmek için Ocak ayından bu yana birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti. Çetin; “Bu seminerlerin size ve çevrenize yararlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Nevşehir özelinde uyuşturucu verilerini paylaşan Koray Küçükuslu, uyuşturucu maddeyi bırakmanın zor olduğunu, maddeye başlayanların yüzde 95'inin bırakamadığını, dolayısıyla bu maddelere gençlerin hiç başlamaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Madde kullanımının belirtileri hakkında bilgi veren Koray Küçükuslu, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler nelerdir, uyuşturucu satılan yerler ve kullanım mekanları, uyuşturucu suçlarında yasal durum, madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele merkezleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Panelin sonunda, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin, Polis Memuru Koray Küçükuslu'ya sunumu için teşekkür ederek çiçek takdim etti.