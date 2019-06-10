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NEVÜ'de Geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de Ramazan Bayramı vesilesiyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de Ramazan Bayramı vesilesiyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.


NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine; Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, akademik ve idari personel katıldı.


Rektör Bağlı akademik ve idari personelin bayramlarını kutlayarak, nice sağlıklı ve mutlu bayramlar temennisinde bulundu.


Bayramlaşma töreni verilen kokteyl ile sona erdi.

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