NEVÜ'de 'Gençlik ve Modern Zaman Söyleşileri II' düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya İrfan Kulübü tarafından başlatılan 'Gençlik ve Modern Zaman Söyleşileri' serilerinin ikincisi, 'Taklit ve Taassup-Bilgi ve Aşk' üzerine gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya İrfan Kulübü on programlık 'Gençlik ve Modern Zamanlar' başlıklı seminer/söyleşi program dizisinin ikincisini NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programına davetli konuşmacı olarak katılan NEVÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fevzi Yiğit, 'Taklit ve Taassup Bilgi ve Aşk' üzerine öğrencilerle söyleşide bulundu.

'Taklit nedir?', ‘Taklit hakiki bilgiye ulaşmaya engel midir?', ‘Taassup nedir?', ‘Kaç çeşit aşk vardır?', ‘Taassup aşk ile aynı mıdır?', ‘Haz aşka engel midir?' ve ‘Bilgi ve aşka ulaşmada hangi süreçler öne çıkmaktadır?' sorularına odaklanılan söyleşide Yiğit, öğrencilerin de sorularıyla birçok noktaya değindi.