NEVÜ'de gururlandıran mezuniyet

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda mezun olan 120 öğrenci için, mezuniyet töreni düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene NEVÜ Rektör Yardımcısı ve Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kamuran Özdil, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aynur Kızılırmak, Doç. Dr. Gamze Muz, Fakülte ve üniversitenin akademik ile idari personeli, Nevşehir Devlet Hastanesi hemşireleri ve personeli, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, NEVÜ tanıtım filmi ve müzik eşliğinde öğrenci etkinliklerini içeren slayt gösterisiyle başladı.

GSF'den müzik dinletisi

Programda sahne alan NEVÜ Güzel Sanatları Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Orçun Çalkap ve Arş. Gör. Dr. Furkan Başalan, törene katılan davetlilere müzik dinletileriyle unutulmaz ve keyifli bir mezuniyet şöleni sundular.

Mezuniyet yaş kütüğünde yerini aldı

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesini birincilikle tamamlayan öğrencilerden Mahmut Yılmaz, mezun olan tüm arkadaşları adına haklı heyecan, gurur ve mutluluğunu mezuniyet yaş kütüğüne çaktığı plaka ile perçinledi.

Kep atarak mezuniyetlerini taçlandırdılar

Mezun olan diğer tüm öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve ‘Hemşirelik Andı'nın okunması ile devam eden tören, öğrencilerin ailelerinin ve katılımcıların alkışları eşliğinde keplerini hep birlikte havaya atmaları ile sona erdi.