NEVÜ'de “Hayır Pazarı” düzenlendi

NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Benötesi Kadın Kulübü öğrencileri, NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri'nde "Hayır Pazarı” düzenledi. Yardın kampanyasında evlerinde yaptıkları yiyecekleri satışa çıkaran öğrenciler, elde edecekleri gelirle de üniversitede eğitim gören arkadaşlarının kitaplarının ücretlerini karşılamayı amaçladıklarını söylediler.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, beraberinde Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Köse ile birlikte kulüp öğrencilerini ziyaret etti. Benötesi Kadın Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Adem Çatak, Benötesi Kadın Kulübü Başkanı Hatice Nur Avcı ve yardım kampanyasında görev alan gönüllü öğrencilerle bir araya gelen Rektör Aktekin, farkındalık ve yardımlaşmayla birlikte öğrenci arkadaşlarının eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenledikleri yardım kampanyasından dolayı kendilerine teşekkür ederek, tebrik etti. Aktekin, üniversite yönetimi olarak özellikle üniversite bünyesinde faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar aracıyla öğrencilerin düzenledikleri her türlü etkinlik ve faaliyetleri desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.