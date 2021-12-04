NEVÜ'de her ay tiyatro sahnelenecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü arasındaki Protokolü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt imzaladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un karşılıklı olarak imzaladıkları protokol uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda her ay düzenli olarak temsil verilmesi karara bağlandı. NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Melih Karakurt ve Devlet Tiyatroları Turne Organizasyon ve Program Birimi yetkilisi Belgin Ulusoy'un da katıldığı imza töreninde Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve Genel Müdür Mustafa Kurt karşılıklı olarak memnuniyetlerini dile getirdi.

Protokol kapsamında; bilet satışları Devlet Tiyatrolarınca yürütülecek olup, öğrenci bilet fiyatları 10 TL, tam bilet fiyatları 18 TL olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek tiyatro oyunları tüm öğrencilere ve halka açık olup, Devlet Tiyatrolarının internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden aylık programlara ve biletlere ulaşılabilir.