NEVÜ'de ‘Hüseyin Nihal Atsız ve İlmî Türkçülük' konulu konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de “3 Mayıs Türkçüler Günü” dolayısıyla, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ'ın konuşmacı olarak katıldığı “Hüseyin Nihal Atsız ve İlmî Türkçülük” konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve akademik danışmanlığını Dr. Murat Gür'ün yaptığı Genç Edebiyatçılar Yeni Kalemler Kulübü tarafından NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül yaptı.

Şengül, Ömer Seyfettin'in “20 asır ulus asrıdır, bu asırda ulus olmayı başaranlar ayakta kalacaktır” sözünü hatırlatarak ilmî Türkçülüğün ulus fikrinin aşılandığı en önemli kanal olduğunu dile getirdi. Bugün anmak için toplandığımız Hüseyin Nihal Atsız'ın da bu isimlerden birisi olduğu söyledi. Ardından etkinliği düzenleyen akademisyen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Konferans Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ tarafından gerçekleştirildi. Gökdağ konuşmasının ilk bölümünde Tanzimat Fermanından itibaren Osmanlı'da başlayan ilmi Türkçülük çalışmalarına değindi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde de Türkçülük düşüncesinin yattığını vurgulayan Gökdağ, 3 Mayıs 1944 ve sonrasındaki süreçte Türkçü aydınların yaşadığı sıkıntılardan bahsetti.

Prof. Dr. Gökdağ, Hüseyin Nihal Atsız'ın hayatı ve görüşlerini kısaca dile getirdikten sonra 3 Mayıs 1944'ü hazırlayan sürece, devamında yaşananlara ve Fethi Tevetoğlu, Zeki Velidi Togan, Orhan Şaik Gökyay, Hüseyin Namık Orkun gibi ilmî Türkçülüğün önde gelen isimlerine dair açıklamalar yaptı. İlmî Türkçülüğün bugünkü Türkoloji'ye karşılık geldiğini belirten Gökdağ, söz konusu çalışma alanının zorluklarına ve Türkologlara düşen vazifelere değinmesinin ardından Hüseyin Nihal Atsız'ın 3 Mayıs ile ilgili görüşlerine temas etti. Soru ve cevap bölümünün ardından konferans sona erdi.