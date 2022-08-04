NEVÜ'de İş Birliği Protokolü

NEVÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir SMMM Odası Başkanı Filiz Sayın, Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Dr. Bilgin Yazlık, Nevşehir SMMM Başkan Yardımcısı Bayram Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Faruk Arıkan, Abdullah Özkan, Yaşar Kemal Özçelik katıldı. Protokole Nevşehir SMMM Odası Başkanı Filiz Sayın ile birlikte imza atan ve hayırlı olması temennisinde bulunan NEVÜ Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin, imzalanan protokol ile Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ve Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında sürdürebilir iş birliğini tesis etmek, ortak projeler geliştirmek, yürütmek ve başarılı projeler ile ülkenin teknolojik kalkınmasında rol üstlenmeyi amaçladıklarını söyledi. Aktekin, “İmzaladığımız protokol çerçevesinde Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri üniversitemiz bünyesinde faaliyet yürüten Kapadokya Teknopark tarafından sunulan Sanal Gerçeklik Deneyimleme Merkezi'nden faydalanabilecekler. Bu sayede ilimizdeki Mali Müşavirlerin teknoloji ile olan bağları güçlendirilecek. Ayrıca Kapadokya Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalara, başta vergi uygulamaları olmak üzere muhasebe konularında Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından eğitimler düzenlenecek, Teknopark firmalarına mali konularda birebir danışmanlık hizmeti sağlanacak” dedi. Aktekin konuşmasının devamında; “Bu protokol ile birlikte Nevşehir ilinde faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirlerin teknoloji ve girişimcilik alanındaki farkındalıklarının artırılması ile profesyonel hayatlarında teknolojiyi daha çok kullanmaları teşvik edilecek. Bununla birlikte teknoparkımızda faaliyet gösteren Ar-Ge firmaların vergi uygulamaları hakkındaki bilgi seviyeleri artırılarak daha verimli iş yapmaları sağlanacak.

Bu vesileyle üniversitemize gelen Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimine teşekkürlerimi sunuyor, imzalanan iş birliği protokolünün de karşılıklı başarılı çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Nevşehir (SMMM) Odası Başkanı Filiz Sayın ise vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Aktekin ve Kapadokya Teknopark yönetimine teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Nevşehir SMMM Odası Başkanı Filiz Sayın ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Dr. Bilgin Yazlık eşliğinde Kapadokya Teknopark'ı gezdi.