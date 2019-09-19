NEVÜ'de “IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi”

Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi” başladı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan ve iki gün sürecek olan kongrenin açılışına; AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörü Murat Asıltürk, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, protokol üyeleri, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, turizm sektörü temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin açılış konuşmasını NEVÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın yaptı. Aydın, “Hepinizin malumu olduğu üzere kültür turizminin çok önemli bir parçası olan gastronomi turizmi giderek önemini arttırmaktadır. Özellikle ülkelerin, bölgelerin, destinasyonların çekiciliklerini arttırmak konusunda çok önemli bir güce sahip. İlki Balıkesir Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu güzel etkinliğin dördüncüsünü bu yıl da üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Gastronomi turizmi araştırmaları, özellikle henüz bir takım boşlukları taşıyor olması nedeniyle bakir sayılabilecek çok önemli bir bilim alanı. Biz de bu kongreyi özellikle kurumlaştırarak, bu anlamlımdaki katkıları arttırma hedefindeyiz. Sizlerin rekor sayılabilecek bir bildirim ve katılımcı sayısıyla çok güzel bir organizasyona imza atma çabasındayız. Kongremize gelen bildiriler, çok büyük bir titizlikle hakemlik sürecinde değerlendirilerek 140 kadar bildiri kongremiz sürecinde sunulmak üzere kabul edilmiştir. Biz bu kongremizi sadece bir bilimsel katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirmedir. Aynı zamanda gastronomi değerlerinin öneminin vurgusunu, güzel Nevşehir'imizde Nevşehir'in gastronominin niteliklerini, değerlerini ve unsurlarını da tattırabileceğimiz yoğun bir programla sizleri ağırlamak istedik” diye konuştu.

Rektör Bağlı: “Turizm alanında iddialı bir üniversiteyiz”

Türkiye'nin ilk kurulan köklü Turizm Fakültesi ve Turizm Araştırmaları Enstitüsü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin önemli çalışmalar ve başarılara imza attığını belirten Rektör Bağlı, turizm alanında iddialı bir üniversite olduklarını söyledi. Bağlı, “Üniversitemizin sadece bu bölgede değil ülkemiz genelinde rekabet üstünlük alanının turizm olduğunu, bunun bilinci ve sorumluluğunun farkında olarak üzerinde özellikle durduğumuz alanlardan birisi. Turizm sektörünün ihtiyaçlarına yönelik donanımlı gençlerin de yetiştirilmesi başta olmak üzere bölge turizminin geliştirilip kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar içerisindeyiz. Türkiye'ye en önemli katma değer sağlayacak sektörler arasında yer alan turizm konusunda üniversitemizle birlikte Sayın Milletvekillerimizin büyük gayretleriyle özel bir alan yönetimine kavuşturuldu. Onların bu açtığı kapı ve oluşturdukları bu alt yapı bölgemiz turizmcileri, bölgenin doğal ve kültürel yapısının korunmasının yanı sıra bu sahip olduğumuz değerlerin daha iyi tanıtılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olundu.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Turizm Fakültemiz malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin ilk kurulan Turizm Fakültesi. Bizim dolayısıyla Türkiye'nin turizm alanındaki akademik çalışmaları ve diğer çalışmaları yürütebilecek önemli alt yapıya sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ilk Turizm Araştırmaları Enstitüsü de üniversitemizde kuruldu ve sene de bu enstitümüze yüksek lisans ve doktora öğrencilerini almaya başladık. Üniversite olarak sadece akademik ve idari olarak değil, eğitim yönünden de sektörlerle daima işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bizim büyük üniversiteler ile bazı alanlarda yeni bir üniversite olmamız münasebetiyle yarışmamız tabi ki mümkün değil. Ancak bunu iddia edebilirim ki, turizm alanında iddialı bir üniversiteyiz” dedi.

Milletvekili Menekşe: “Bölgemiz turizmle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlamakta”

Kongrenin açılışında konuşan ve bugün ‘Şehit ve Gaziler Günü' olması münasebetiyle şehitlere rahmet gazilerimize uzun ömürler dileyerek başlayan AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, “Gastronomi Türk toplumunun kültürüne, yeni girmiş bir unsur. Bazı ülkeler obezite ile uğraşırken biz, gastronomi ile uğraşıyoruz ve uğraşmak zorundayız. Çünkü ülkemiz önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip bir ülke. Bölgemiz, dünyada eşi benzeri olmayan 6 milyon yılda oluşmuş doğal ve tarihi güzellikleri, dokusuyla hayat bulmuş bir bölge olması hasebiyle turizmle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayan faktörlerden birisi. O zaman bizim de turizmde en kaliteli hizmeti sunacak, tesislerimizin de nitelikli akademik personellerle çalışmak suretiyle bu hizmeti en iyi noktaya taşıyacak bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Biz de turizm adına, Nevşehir ve Kapadokya adına yapmamız gerek ne varsa yaptığımız işi akademik ve nitelikli olarak yapmak zorundayız.

Üniversitemizde gastronomi var ve burada ülkemizin en önemli gastronomilerini yetiştirerek biz en iyisi olalım. Çünkü bizim bölgemiz ülkemizin en önemli turizme katkı sağlayan bölgesi olup bizim bunu koruyup kollamamız gerekiyor. Gençlerimize tavsiyem şudur ki; bu ülke kolay elde edilmedi. Atalarımız kanlarıyla, canlarıyla bu coğrafyayı bizlere emanet etti. Gelin vatanımıza, bayrağımıza ve toprağımıza hep birlikte sahip çıkalım. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bunu da yapabilecek güçteyiz” diye konuştu.

Milletvekili Açıkgöz: “Eşi benzeri olmayan bu bölgemizi hem koruyacağız hem kollayacağız”

Kapadokya Alan Yönetimiyle birlikte bölgenin tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin daha iyi korunup tanıtılacağını söyleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, “Kapadokya'da olmak ayrı bir güzellik ve dünyanın en güzel yeri. Gastronomide dünyada yaklaşık 4.1 milyar insan turizme katkı sağlıyor, geziyorlar. Demek ki büyük bir sektör. Tabi ki, gastronomi ile ilgili de başta Uzak Doğudan gelen turistler olmak üzere diğer ülkelerden gezmeye gelen turistlerimizin bir destinasyonu da yeme - içme kültürü. Bildiğiniz gibi yakın zamanda da bölgemizin daha iyi korunması, daha iyi tanıtılması amacıyla Meclisimizden bir yönetmelik çıktı. Bununla özellikle bölge turizmcilerimizin katkılarıyla bu bölgenin daha da tanınır olmasını sağlayacağız. Dünyada eşi benzeri olmayan bu bölgemizi hem koruyacağız hem kollayacağız. Özellikle turizme ve ülkemiz ekonomisine olan katkısını da arttıracağız. Bu tür etkinliklerin özellikle yabancı misafirlerimize, bölgemizin çeşitliliğinin bulunması ve tanıtılması, bu destinasyona ve eğitime-öğretime destek olması açısından inşallah hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından kongrenin düzenlenmesinde vermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı; Kapadokya Turistlik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dimler, İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun, Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı adına Fatma Şahin, Peri Ozanlar Vadisi Girişimcisi Ziya Daşdeler, Türk Hava Yolları Nevşehir Satış Müdürü Kamil Engin Karaman, Best Western Premier Cappadocia Girişimcisi Vural Yurttaş, Bazaar 54 Genel Müdürü Nejat Yıldırım, NEVÜ Turizm Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dede Çoşkuner ve Rising Ballon Travel Agency Girişimcisi Bülent Yorgancı'ya, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın tarafından plaketleri verildi.