NEVÜ'de ‘Kalite, Akreditasyon ve Yüksek Öğretimde Kalite” konferansı düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) üniversitenin kalite çalışmaları kapsamında 'Kalite, Akreditasyon ve Yüksek Öğretimde Kalite' konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda üniversitenin kalite farkındalığını arttırmaya ve kalite kültürünü yaymaya yönelik olarak gerçekleştirilen konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, AKTS-DE Birim koordinatörleri, kalite komisyon üyeleri, akademisyenler, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek'in yaptığı bilgilendirme toplantısında, üniversitenin dış değerlendirme sürecinde olduğuna ve kalite farkındalığının arttırılmasına vurgu yapıldı.

Kalite, yüksek öğretimde kalite, YÖKAK ve akreditasyon süreci hakkında katılımcılara bilgi veren NEVÜ AKTS-DE Koordinatörü ve Kalite Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan, kurumda kalite kültürünün geliştirmenin ve yaygınlaştırmanın önemine dikkat çekti. Turan ayrıca, kaliteli bir üniversite oluşturma çabaları için tüm paydaşlardan destek istedi.

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.