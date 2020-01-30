NEVÜ'de Kalite Çalışmaları ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlama toplantısı

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek'in başkanlık yaptığı toplantıya üniversitenin daire başkanları ve birimlerin kalite Temsilcileri katıldı. Toplantıda Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Seçme, üniversitenin kalite çalışmalarını ve yapılacak faaliyetleri değerlendirirken kurumsal akreditasyon ve izleme süreçleriyle ilgili bilgiler verdi.

Kalite Komisyonu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk ise Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlama süreci ve verilerin toplanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.