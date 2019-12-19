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NEVÜ'de kariyer yolunda gerçeğe uygun iş görüşmesi senaryoları oynandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof.

Dr. Şevki Özgener tarafından kariyer etkinlikleri gerçekleştirildi.


NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4.Sınıf (Normal Öğretim ve İkinci öğretim) İnsan Kaynakları Yönetimi ve Rektörlük OSD Kariyer Yönetimi Derslerinde öğrenciler gerçeğe uygun iş görüşmesi senaryolarını başarılı bir şekilde oynayarak, iş görüşmelerinde giyim örneklerini sergilediler. Etkinlikte öğrenciler ayrıca profesyonel iş yaşantısına hazırlık için CV, iş mektubu ve iş duyurusu hazırladılar.


Her bölüm öğrencilerinin iş görüşmesi sonunda bireysel ve toplu fotoğraf çekimleriyle etkinliğe dair anılarını kayda aldıkları program, Prof. Dr. Şevki Özgener'in teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

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